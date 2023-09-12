Горняк22: Армения на грани роковой ошибки. Чем ответит Россия?

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12 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Армянское руководство берёт курс на Запад, что в итоге может кончиться выходом страны из ОДКБ. Насколько это вероятно, Царьград обсудил с членом по межнациональным отношениям при Президенте России Богданом Безпалько.

На границах Азербайджана и Армении неспокойно. То и дело появляются данные о скоплении войск с обеих сторон и слухи о грядущем военном столкновении. Правда, обе страны уверяют, что войны не будет. Тем временем Армения проводит совместные с американцами учения.

Как отмечает Богдан Безпалько, эти учения вселили в Ереван определённую уверенность в своих силах. Но едва ли этого хватит для того, чтобы начать широкомасштабные военные действия против Азербайджана.

Безусловно, у Армении военный потенциал значительно ниже, чем у Азербайджана и Турции, вместе взятых. Рассчитывать на помощь со стороны Ирана – это довольно самонадеянно. Потому что если Армения чётко взяла прозападный курс, то вряд ли он совместим с Ираном. Для Ирана важно сохранять стабильность на Кавказе, – объясняет эксперт.

Пока больше похоже на то, что армянское руководство хочет отказаться от Нагорного Карабаха, но ответственность за это переложить хотя бы частично на Россию. И взятый на Запад курс тоже не способствует союзничеству с Москвой. В Кремле уже заявляли, что не боятся потерять такого союзника, как Армения.

России действительно не стоит этого бояться. Просто потому, что Россия достаточно большая для того, чтобы оказывать влияние на Северный Кавказ и без членства Армении в ряде интеграционных союзов. Если армянское руководство будет вести себя подобным образом, то само по себе членство Армении в ОДКБ и в ЕАЭС уже не будет иметь смысла. Если Армения выйдет из этих организаций официально, развяжет войну против Азербайджана и спровоцирует удар азербайджанской и турецкой сторон, то, прежде всего, пострадает Армения, и России всё равно придётся вмешиваться тем или иным образом. И Ирану, скорее всего, тоже, – полагает Безпалько. Но ответственность за последствия такого сценария нести придётся всё равно Николу Пашиняну.

Россия, которая выполняла миротворческую роль в конфликте между Арменией и Азербайджаном, предлагала собственные варианты урегулирования, о чём напомнил во время Восточного экономического форума президент Владимир Путин. По его словам, статус Карабаха определила сама Армения и вопрос больше неактуален.

Первым фактом стало то, что армянское правительство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, объяснил русский лидер. При этом президент подчеркнул, что статус Карабаха обозначил сам Ереван.

Относительно сотрудничества Армении с американцами Путин заметил, что Россия видит и понимает, что сейчас происходит. Москва предлагала свои варианты урегулирования конфликта, но нуждающиеся в помощи заверяли, что “будут бороться”.

Мы предлагали договориться с Азербайджаном, чтобы два района остались под юрисдикцией Армении, и весь Карабах. Но армянское руководство не согласилось, хотя мы пытались уговорить десятилетия. Нам отвечали – будем сражаться, – объяснил президент нашей страны, добавив, что армянская сторона признала суверенитет Азербайджана над Карабахом и письменно это зафиксировала.

Теперь же сам президент Азербайджана Ильхам Алиев информирует Путина, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит.

Нам и сказать нечего, если сама Армения признала Карабах частью Азербайджана, – заключил президент.

Фото: ARMENIAN DEFENSE MINISTRY/VIA GLOBALLOOKPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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