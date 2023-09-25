Горняк22: Армению заберёт Турция? Двойное дно сдачи Карабаха

|

24 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Ситуация в Карабахе крайне неоднозначная. С одной стороны, Армения затаила обиду на Россию, хотя сама сдала регион. С другой – аппетиты Турции в Закавказье ещё не утолены. Пишет Царьград.

Конфликт в Карабахе – это не просто локальные разборки двух относительно небольших стран. Это глобальная геополитическая игра, поскольку в Закавказье сталкиваются интересы как минимум двух стран.

Турция, которая стоит за Азербайджаном, хочет пробить прямой коридор до Баку, а также усилить своё влияние в регионе. Это вполне соответствует имперским амбициям Анкары, которая одержима идеей построить “Османскую империю 2.0” – создать единое политико-культурное пространство в странах, где проживает тюркское население.

За Армений стоит Иран, который заинтересован в том, чтобы пробить уже свой коридор до России через Кавказ. Ему совершенно не нужен высокий тюркский забор в Карабахе.

И если власти Азербайджана прекрасно понимают, какую выгоду им приносит сотрудничество с Турцией, то власти Армении по какой-то причине мечутся из стороны в сторону, что в итоге и сыграло с ними злую шутку.

Вместо того, чтобы сблизиться с Россией и Ираном, которые были заинтересованы в Армении как в союзнике, Ереван пошёл на Запад. Он начал вести переговоры с Францией, для которой разрешение конфликта в Карабахе – всего лишь повод получить политические очки.

Он провёл внезапные военные учения с США. А премьер-министр Армении Никол Пашинян вдруг начал давать налево и направо интервью, в которых говорил, что Россия – не друг и полагаться на неё Армения больше не будет.

Ситуация дошла до полного абсурда, когда в Армении начали обвинять Россию в том, что её 2 тысячи миротворцев в Карабахе, пятеро из которых погибли вместо армянских солдат, не остановили 60 тысячную азербайджанскую группировку. И это при том, что ещё весной Пашинян официально открестился от Карабаха, заявив, что это территорию Азербайджана. Какие в таком случае претензии к России?

Некоторые политологи полагают, что всё это – часть плана Пашиняна по вступлению в НАТО. Устав Североатлантического альянса запрещает давать членство странам, которые участвуют в продолжающемся вооружённом конфликте и у которых остались территориальные споры с соседями. Сдача Карабаха позволяет решить обе проблемы. Другое дело, что стоил ли отказ от Карабаха, который армяне считают своей исторической землёй, членства в военном блоке – крайне сомнительном с точки зрения защиты? Но Пашинян, которого называют американским агентом влияния, по всей видимости, руководствовался не интересами страны, а личной выгодой.

Это главный вопрос, который сегодня волнует всех. Многолетнее противостояние двух стран не проходит бесследно.

Однако большинство экспертов сходятся на том, что азербайджанцы не будут устраивать этнических чисток в Карабахе. Им важно, чтобы эта территория получила международное признание, а для этого придётся вести себя цивилизованно. В Сети ходят слухи о том, что Азербайджан составил список лидеров Нагорно-Карабахской Республики, однако его никто никогда не видел.

К тому же, если такой список действительно существует, то это значит, что гонениям подвергнется карабахская элита – и не по этническому признаку, а в связи со своей политической деятельности. Обычным же людям вряд ли что-то будет угрожать, особенно если они примут гражданство Азербайджана. Что же касается русских миротворцев, то есть вероятность, что они останутся в Карабахе.

Эксперт также полагает, что России эта ситуация, как ни парадоксально, выгодна. Москве, конечно, было важно поддерживать союзнические отношения с Арменией, однако иметь стабильную политическую ситуацию на Кавказе ей было ещё важнее. Пока Карабах оставался формально ничьим, сохранялся очаг напряжённости на границах России. Теперь же, вероятнее всего, ситуация станет более спокойной.

Правда, появилась угроза захода НАТО в регион после того, как Армения решила всецело “отдаться” западным странам. Но далеко не факт, что натовцам удастся закрепиться в Закавказье. Как и не факт то, что Пашинян сохранит свою власть после того, как он дважды сдал Нагорный Карабах.

Фото: ARMENIAN DEFENSE MINISTRY/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

ИСТОЧНИК