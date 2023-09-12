Горняк22: Базы “оркестрантов” ликвидированы: Источники сообщили о судьбе “Вагнера” в Белоруссии

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12 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. О том, какая судьба постигла отряды и членов ЧВК “Вагнер”, в том числе тех, кто находился на базах в Белоруссии, рассказали источники ряда СМИ. Пишет Царьград.

После гибели в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа руководства ЧВК “Вагнер” – бизнесмена Евгения Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина, а также ещё 8 пассажиров в интернете множатся слухи и домыслы про дальнейшую судьбу “оркестрантов”.

Известно, что после событий в Ростове 24 июня по согласованию с президентом Александром Лукашенко часть военных ЧВК “Вагнер” находилась в Белоруссии.

12 сентября ряд источников, в частности, издание BRIEF, сообщают, что “ЧВК “Вагнер” находится в стадии ликвидации. Контрактникам предлагают подписать контракты с Минобороны или Росгвардией”.

Похожую информацию распространил канал “Брифинг”: “Базы ЧВК “Вагнер” в Беларуси ликвидированы. Большая часть бойцов “Группы Вагнера” в настоящее время находятся в России, с ними работают сотрудники Минобороны, ФСИН и МВД”.

Остальная часть подписала контракты с белорусской ЧОП “ГардСервис”. ЧОП контролируется Виктором Шеманом и имеет контракты в Африке. По словам источника в Минске, ЧВК “Вагнер” больше не присутствует в Беларуси, – также утверждают источники СМИ.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

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