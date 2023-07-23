|

23 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Детали Энергодарского контрнаступа засекречены, тем не менее никто из офицеров укровермахта не скрывает, что уже подготовлен крупный десант через Днепр – ждут только прорыва в районе Пятихаток и броска вдоль реки аж до Каменки-Днепровской. «Мясо» и даже западную бронетехнику решено не жалеть. По информации российских телеграм-каналов, в ходе утреннего «наката» ВСУ (на полдень 22 июля), на участке Новоданиловка-Работино враг потерял четыре БМП «Брэдли», один танк и нескольких бронированных машин для перевозки личного состава. Пишет “СвободнаяПресса”.

О том, что речь идет о самой настоящей «мясорубке», сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан: «Украинская армия несет самые большие потери», подложив тем самым Зе-команде огромную информационную свинью. Украинская «телега» (телеграм-каналы) уже отреагировала упреками: «Джейк, вот лучше бы молчал, ей-богу».

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке признал, что ни одна из сторон не владеет инициативой. По информации экспертов ISW, яростные бои идут даже не за населенные пункты с тремя хатами на одной улице, а за позиции перед ними. Но, похоже, командование ВСУ не оставляет тщетных попыток окружить Энергодар, хотя бандеровцы так и не продвинулись ни по одному направлению.

Сюда, в район Пятихаток, как фиксирует наша аэроразведка, противник перебрасывает натовские БМП и даже танки. Идет накопление живой силы, но наши «боги войны» не дремлют и по выявленным целям наносят артиллерийские и минометные удары.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя топтание на месте самостийной армии, объяснил захлебнувшиеся в украинской крови штурмы запорожского «вала» нехваткой вооружения. Удивительно это тем, что весной он зуб давал, что у захисников незвалежностi есть все необходимое, чтобы прорвать русский фронт.

Теперь Резников фактически поставил ультиматум западным «партнерам»: «Не будет оружия – не будет и наступления». Он, в частности, сказал, что «ведутся переговоры о поставках оружия и техники, в которых есть срочная необходимость. Без них активные боевые действия невозможны».

А тем временем, как пишут самостийные правдорубы, главком Валерий Залужный не спешит бросать все военные силы и ресурсы на Запорожский фронт. Его политическое положение устойчиво. В отличие от Зеленского, он не связан неформальными обещаниями об удачном контрнаступлении, но при этом имеет постоянный контакт с НАТО и поддержку со стороны главного штабиста США Марка Милли.

Судя по всему, оправившийся от ранения генерал-атаман № 1 понимает, что окружить Энергодар невозможно, тогда как «мясные штурмы» в лоб заканчиваются одинаково: взяли сто метров поля, но потеряли несколько тысяч обученных вояк. Причем потом русские все равно отобьют утраченные позиции, обрушив на ВСУшников море огня.

Фото: newsler.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК