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Горняк22: Бойцы ЧВК «Вагнер» показали трофеи из зоны СВО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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25 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Новосибирске «вагнеровцы» продемонстрировали трофеи, привезенные со спецоперации: шевроны, прицелы, оружие. Пишет Сибкрай.ру.

Акция прошла 24 сентября в Нарымском сквере на фестивале воинской культуры. Как пишет «Прецедент», фестиваль «Где стоишь, там и поле Куликово» состоялся уже в 28-й раз.

На 20-ти интерактивных площадках гости могли узнать о традициях русского воинского искусства от времен Средневековья и вплоть до СВО.

Больше всего наблюдателей собрала вокруг себя площадка, представленная бойцами ЧВК «Вагнер». В числе прочего они продемонстрировали трофеи, захваченные во время спецоперации: шевроны различных подразделений ВСУ и националистических батальонов, оптические прицелы, вооружение. Особенно интерес экспозиция вызвала у детей. Юным посетителям выдавали несложные задания, за выполнение которых награждали конфетами и соком.

А также любой желающий мог подержать в руках автомат или гранатомет, примерить бронежилет или маскхалат.

Фото: «Прецедент»

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