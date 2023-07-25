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Горняк22: Бойцы с Алтая взяли в плен подразделение ВСУ в ходе наступления у Сватово-Кременной

редактор01 mins

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25 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бойцы с Алтая из Роты Z (бывшие заключенные) в ходе наступления у Сватово-Кременной без потерь взяли в плен подразделение ВСУ. Пишет МК.

Как сообщает Telegram-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов “Русской Весны”, украинские военные сдались и сохранили свои жизни.

“Парни из рот Z, когда они организованы и мотивированы, нередко проявляют большой героизм. В том числе и на их поте и крови сейчас рождаются новые победы России”, – отмечается в сообщении.

ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО

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