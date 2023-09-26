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Горняк22: Большая ошибка Молдавии. В кремле предупредили о скором разочаровании Кишинева

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Горняк22: Большая ошибка Молдавии. В кремле предупредили о скором разочаровании Кишинева

ГОРНЯК2201 минуты

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26 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что Молдавия совершает большую ошибку. В Кишинёве заблуждаются, когда говорят, что для продвижения европейских ценностей нужно отказаться от сотрудничества с Россией. Пишет Царьград.

Президент Молдавии Майя Санду почему-то считает, что Молдавия должна окончательно отвернуться от России, чтобы продвигать “европейские ценности”. Это суждение ошибочно, ответил Песков.

Это глубокое заблуждение, ибо Россия сама и есть европейская ценность. Это часть общих европейских ценностей. Госпожа Санду и руководство Молдавии глубоко заблуждаются, они, с нашей точки зрения, делают ошибку перед своим народом, – сказал Песков.

И ошибка эта повлечёт последствия, добавил представитель Кремля. Настанет день, когда Молдавия, оглядываясь на Запад, поймёт цену разрушения отношений с Россией.

Фото: ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS

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