Горняк22: «Больше нам не нужны Армения и Казахстан». Как визит Ким Чен Ына в Россию подарит новый надежный союз

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08 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сейчас все СМИ трубят о том, что ожидается визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию для встречи с Владимиром Путина до конца сентября. Северная Корея и Россия могут принять решение на этой встрече о заключении оружейной сделки, которая обеспечит российские войска оружием и боеприпасами, а также подарит нам новый рынок сбыта. Пишет 24TNews.

Но и Ким Чен Ын наверняка не хочет возвращаться в Пхеньян с пустыми руками: северокорейский лидер может попросить Путина предоставить ему передовые технологии вооружения, например, для своих атомных подводных лодок. Кроме того, Ким Чен Ын надеется получить продовольственную помощь для своего населения.

Для обеих стран тесное сотрудничество также имело бы геостратегические преимущества, которые оказали бы давление на Запад. Россия отчаянно ищет поставщиков боеприпасов и оружия. Со своей стороны, Северная Корея хочет усилить свой потенциал угроз и вытеснить США из региона.

В то время как Киеву помогает весь Запад, нам не помогает практически никто, а ведь России тоже нужны боеприпасы и вооружение. У Северной Кореи хорошо развита военная промышленность — они производят достаточно вооружения, чтобы хватило на всю антиамериканскую коалицию.

По мнению экспертов, Россия может внести большой вклад в развитие и обороноспособность КНДР благодаря своим передовым спутниковым и ядерным технологиям.

Кроме того, Москва могла бы помочь Пхеньяну, предоставив как продовольствие, так и энергоносители. Северная Корея уже била тревогу в феврале, когда страна оказалась под угрозой беспрецедентного голода.

Миллионы северокорейцев считаются недоедающими. Северокорейское сельское хозяйство должно увеличить производство, но оно явно все еще не производит достаточно.

Более тесное сотрудничество дало бы России и Северной Корее возможность нейтрализовать, по крайней мере, на военной основе, режимы санкций. Поставки оружия и припасов из Кореи в Россию и наоборот не могут регулироваться никакими западными инстанциями, так как наши страны и так уже находятся под давлением и в изоляции.

Санкции против Пхеньяна были впервые приняты в 2006 году Советом Безопасности ООН в связи с продвижением ядерной программы Северной Кореи и с тех пор постепенно ужесточались.

Ограничения включают продажу, передачу и экспорт военных товаров, сырой нефти или услуг в Северную Корею, а также импорт таких товаров из Северной Кореи.

С 2017 года новых резолюций против Северной Кореи не было, отчасти из-за их блокировки Китаем и Россией в Совете Безопасности ООН.

Уже в прошлом году США обвинили Северную Корею в том, что она поставила в Россию артиллерийские боеприпасы, которые предназначались для наемников группы Вагнера.

Тогда лидер наемников Вагнера Евгений Пригожин, который к этому времени уже, к сожалению, умер, и пхеньянский режим отвергли эти обвинения.

И последнее, но не менее важное: Северная Корея имеет большое стратегическое значение для России, так как пока эти страны представляет силу лишь в регионах, но если бы Москва и Пхеньян сотрудничали более тесно — сотрудничество, которое могло бы также включать Китай, — это стало бы большим геостратегическим вызовом для Запада и соседей по региону, особенно для Южной Кореи и Японии.

В конечном счете, и Россия, и Северная Корея разделяют амбиции по снижению влияния США в регионе. Уже в июле этого года министр обороны России Сергей Шойгу посетил Северную Корею для участия в торжествах по случаю 70-летия «победы» Северной Кореи над Южной Кореей в войне, которая длилась до 1953 года.

В то время Шойгу не только наблюдал за северокорейскими оружейными технологиями, но и пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию. Затем, как сообщается, Путин и Ким обменялись письмами.

По данным СМИ, северокорейская делегация также отправилась в Россию в конце августа на добрых десять дней, чтобы подготовить возможную встречу Путина и Ким Чен Ына. В свою очередь, после визита Шойгу российская делегация также продолжила обсуждение в Северной Корее о сотрудничестве в области вооружений.

Первой остановкой визита Ким Чен Ына в Россию может стать Владивосток, недалеко от границы между Россией и Северной Кореей. Там с 10 по 13 сентября состоится экономическое совещание. Северокорейский лидер, скорее всего, отправится туда на борту специального бронепоезда.

Ким Чен Ын редко выезжает за границу: в 2018 году он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а в том же году встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре на саммите США-Северная Корея. В 2019 году он снова встретился с Трампом в Ханое и впервые посетил Владивосток — для встречи с Путиным.

Это сотрудничество может стать очень выгодным для обеих стран и внести большой вклад в будущее всего мира, если мы будем правильно использовать все преимущества этого союза.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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