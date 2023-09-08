Горняк22: Будьте осторожны, если внезапно обнаружили у себя эту вещь

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08 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Булавка, побывавшая в руках завистников и недоброжелателей, оказывает на человека сильнейшее негативное воздействие. Ее заговаривают на болезни, беды, материальные неудачи, безбрачие, а иногда проводят над ней ритуал с целью избавиться от своих невзгод и «передать» проблемы другому человеку.

Опасаться за свою судьбу следует в нескольких случаях. Пишет Сибкрай.

Если вы обнаружили булавку в двери или дверном косяке, на вас пытаются оказать негативное влияние. Такая порча является одной из самых сильных и может повлиять не только на вас, но и на ваших домочадцев, принести в семью несчастья и разлад.

Булавка на пороге дома или даже в самом доме сигнализирует о том, что тот, кто желает вам зла, скрывается под маской друга. Если в предметах мебели или среди личных вещей вы обнаружили булавку, которой там быть не должно, вы подвергаетесь опасности.

Булавки, найденные на дороге, особенно на перекрестках, редко появляются там случайно. Скорее всего, ее использовали в ритуале избавления от проблем, и затем выбросили. Пройдите мимо находки: если прикоснетесь к ней, заберете проблемы себе.

Булавки используются в необычном ритуале Вуду. Самодельная кукла, символизирующая человека, на которого будет оказываться воздействие, с проклятиями протыкается булавками. Такие булавки очень опасны, и если они случайно попадут вам в руки, вы подвергнетесь сильнейшему энергетическому удару.

Найденные в сумке, на рабочем месте, на сидении машины булавки вероятнее всего были подкинуты с целью нанести вам вред.

Фото: emilia-spanish.ru

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Автор: vizitka01

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