Горняк22: Чтобы избежать краха экономики, Украине нужно вернуть своих жінок

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25 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украине нужно вернуть из-за границы своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики, пишет Русская Весна со ссылкой на Bloomberg.

С начала СВО из страны уехало 2,8 млн украинок трудоспособного возраста.

По мнению экспертов, если не удастся вернуть хотя бы часть из них, это обойдется Украине в 10% от ее довоенного ВВП — до $20 млрд в год. Это «легко перевесит» предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Украине в размере $14 млрд в год.

Сообщается, что украинский коэффициент рождаемости — в 1,2 — и до спецоперации был одним из худших в Европе. А после начала СВО демографическая ситуация стала еще хуже.

В минэкономики заявили изданию, что вернуть женщин с детьми на Украину — «самая главная задача сейчас для украинского правительства», и сейчас ведется работа над законодательными стимулами, которые будут этому способствовать.

Фото: Русская Весна

Автор: vizitka01

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