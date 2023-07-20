Горняк22: “Чтобы вся украинская земля дрожала”: Поплавская потребовала “ДОЛБАНУТЬ” за убитую в Крыму девочку

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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинский БПЛА атаковал Крым, погибла девочка. Актриса Яна Поплавская потребовала за убитого врагом ребёнка “долбануть по ВСУ так, чтобы вся украинская земля дрожала”. Пишет Царьград.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об очередной атаке украинскими беспилотниками. На этот раз жертвой вражеского удара по полуострову стала девочка-подросток. Ребёнок погиб.

Актриса Яна Поплавская выразила соболезнование семье погибшей девочки, отметив: “Нет слов, чтобы утешить вас”. Кроме того, она призвала к жёсткому ответу за содеянное украинскими боевиками преступление:

За девочку должны долбануть по ВСУ так, чтобы вся украинская земля дрожала! – написала артистка у себя в телеграм-канале. – Убийство российских детей должно караться полным уничтожением преступного киевского режима!

Фото: news.myseldon.com

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Автор: vizitka01

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