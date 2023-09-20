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Горняк22: Давай, крути педали. На Украине предлагают посадить 50 тыс. зэков на динамовеломашины, чтобы пережить зиму - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

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Горняк22: Давай, крути педали. На Украине предлагают посадить 50 тыс. зэков на динамовеломашины, чтобы пережить зиму

ГОРНЯК2201 mins

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19 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинский депутат от партии Зеленского «Слуга Народа» Сергей Гривко предлагает посадить 50 тысяч заключённых на стендовые динамовеломашины для генерации электроэнергию, которая поможет пережить отключения зимой. Пишет Русская Весна.

Это не шутка — соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте «незалежной» под номером 10057. Сам Гривко называет его «креативным».

«Если на протяжении месяца они (заключённые — прим. РВ) будут выполнять нормы, обозначенные Министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на 3 дня, но не более 10 месяцев за год. То есть, за год заключённый сможет сократить общий срок заключения на 30 дней, что позволит сэкономить средства на его содержание — примерно до 8% (до 200 млн в грн.).

Этим законопроектом я показываю альтернативные возможности для наполнения энергетической системы. Было бы круто увидеть спортзал, который генерирует электроэнергию. Все ресурсы для победы!» — восторженно пишет политик в соцсети.

Напомним, этой зимой на Украине ждут плановых веерных отключений электроэнергии.

Фото: Русская Весна

ИСТОЧНИК

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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