Горняк22: Даже “Отважные” пришли в шок: жуткие находки на позициях ВСУ раскрыли истинное лицо Киева
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25 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Наши бойцы продолжают находить трупы украинских боевиков на занятых опорниках врага. Пишут «Русские Онлайн».
Штурмовики группировки «Отважные» заняли позиции ВСУ под Кременной, которые до этого обрабатывались плотным артиллерийским огнем.
На позициях они обнаружили давно лежащие трупы боевиков ВСУ, которых украинская сторона не забрала в тыл.
Фото: ru-novosti.com
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