Горняк22: Дети, поступающие на обучение в школы России,обязаны знать русский язык. Это касается детей мигрантов

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12 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Минпросвещения России подняли уже давно наболевшую тему с детьми мигрантов, которые приходят учиться в наши школы, не зная при этом русского языка. В министерстве напомнили, что наше образование ведётся на государственном языке, и приезжим надо его изучать в обязательном порядке. Пишет Царьград.

Дети, поступающие на обучение в школы России, должны знать русский язык. Если с этим есть трудности, то следует создать условия для обучения русскому языку. Об этом на полях Восточного экономического форума в комментарии ТАСС сказал первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

Он напомнил, что школьное образование в нашей стране ведётся на русском, а потому ученики должны знать его.

“Мы должны создавать условия для того, чтобы дети, которые приходят в нашу школу, я говорю, например, о детях-мигрантах, изучали русский. Это обязательно”, – заметил Бугаев.

Глава СПЧ Валерий Фадеев также признал, что существует проблема со знанием русского языка детьми трудовых мигрантов, приезжающих в Россию целыми семьями.

“Похоже, что половина детей с миграционной историей, это и граждане России и те, кто не получил гражданство, похоже, от половины до 3/4 этих детей знают русский плохо или не знают совсем, и учиться они не могут, не зная языка”,

Совет по правам человека при президенте России поддерживает запуск бесплатных курсов по русскому языку для детей мигрантов до того, как их принять в школу, подчеркнул глава СПЧ Валерий Фадеев. По его мнению, в школу нельзя принимать детей, плохо знающих русский язык.

Фото: KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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