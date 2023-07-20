Горняк22: «Друг Реджеп» поставит на Украину несколько сотен «байрактаров» и артиллерийские снаряды

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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Большой друг России президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил поддержать крепкую дружбу с Россией поставкой вооружений и боеприпасов. А еще в августе он ждет в гости для обсуждения «зерновой сделки» своего «друга» Владимира Путина. Пишет “Сибкрай”.

Как сообщают турецкие источники, Турция поставила и планирует поставить Украине порядка 180 БЛА Bayraktar TB2, 100 Bayraktar Mini, 500 защищенных автомобилей, а затем 122-мм реактивные снаряды. Вероятно, в ближайшем будущем начнутся поставки минометных и артиллерийских боеприпасов.

Еще в январе 2023 года сообщалось, что Турция начала поставки на Украину разработанных США кассетных боеприпасов. Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy.

Россия с пониманием относится к поставкам Турцией вооружений на Украину. Дмитрий Песков заявлял, что России хорошо известно о поставках на Украину турецких беспилотников Bayraktar и боеприпасов для них, отметив при этом, что Турция как член НАТО имеет собственные обязательства и двусторонние отношения с другими странами.

Фото: nowturkey.ru

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Автор: vizitka01

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