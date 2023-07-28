Горняк22: Эксперт Владислав Шурыгин заявил об «оборзевших» российских войсках

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28 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин прокомментировал ситуацию на фронте. По словам эксперта, сегодня свершилась судьба Украины. Пишет Военное Дело.

«Первая половина „наступа“, которая шла сорок суток, не удалась. В ней Украина положила пару десятков тысяч убитыми и в два-три раза больше ранеными. Они пытались на этом остановиться, понимая, что стратегического развития не будет, но кураторы из США не дали этого сделать. Зеленского загнали в угол и с позавчерашнего дня в бой пошли последние резервы, которые были», говорит Шурыгин.

Он подчеркнул, что речь идет о девятом штурмовом корпусе ВСУ, который готовился для развития наступления в глубине прорванной российской обороны.

«Залужный его точно хотел сохранить для других дел, но вот мы уже видим четыре дня непрерывных атак большими силами. Украину гонят на убой»,констатирует военный обозреватель.

Владислав Шурыгин отметил, что вряд ли теперь у ВСУ наступление получится лучше, чем раньше, так как за прошедшие 40 суток с момента начала украинского контрнаступления российские войска не только научились воевать, но еще и «оборзели».

«Извините за такое странное слово, но на войне, когда у тебя вот этот кураж, когда у тебя получается, то это очень важно», заявил Шурыгин.

Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Автор: vizitka01

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