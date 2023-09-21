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Горняк22: Элитная штурмовая бригада разгромлена в зоне боевых действий - ГОРНЯК22
21.09.2023

ГОРНЯК22

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Горняк22: Элитная штурмовая бригада разгромлена в зоне боевых действий

ГОРНЯК2201 mins

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20 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинская бригада была разгромлена на Запорожском фронте. Речь идет об одном из наиболее подготовленных и опытных формирований. Пишет Военное Дело.

Военкор Влад Андрица сообщил, что 82-я штурмовая бригада ВСУ понесла потери. Попытки контрнаступления на юге привели к большому количеству убитых и раненых. Не помогли бригаде и американские бронетранспортеры Stryker. За сутки потери украсинских войск составляют около 150 человек. При этом рядом с передовой находятся заградительные отряды, которые не дают военным ВСУ откатываться назад и отступать.

Российские же войска контролируют все ключевые высоты. Это позволяет артиллеристам и противотанковым расчетам вести прицельный огонь по бронегруппам врага. Также под огневым контролем оказались дороги, что затрудняет противнику снабжение своих подразделений. Потери несет не только 82-я бригада. Под мощные удары попадают отряды 47-й отдельной мотострелковой бригады «Магура», 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

Фото: Wikimedia Commons / Edited

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