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Горняк22: Эрдоган оконфузился на Генассамблее ООН - ГОРНЯК22
23.09.2023

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Горняк22: Эрдоган оконфузился на Генассамблее ООН

ГОРНЯК2201 mins

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22 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спутал цвета в здании Генассамблеи ООН с флагом ЛГБТ. В действительности разноцветные полотна символизируют цели в области развития союза. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на агентство Reuters.

«Один из вопросов, который беспокоит меня больше всего, заключается в том, что в штаб-квартире ООН все в цветах ЛГБТ: ступени и другие места. <…> Люди, которые выступают против них, тоже имеют право быть услышанными», — цитируют турецкие СМИ Эрдогана. Штаб-квартира ООН на данный момент украшена 17 цветами, которые обозначают 17 разных целей в области мирового развития.

Фото: 

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