Горняк22: Эрдогану опять указали на дверь: Очередное “нет” президента России

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21 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Проведение встречи президентов России и Турции – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана – на турецкой территории маловероятно, сообщил источник СМИ в Анкаре. Пишет Царьград.

За неделю до предполагаемой встречи президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на турецкой территории источник в Анкаре сообщил, что подобное маловероятно. То есть “другу Реджепу” снова указали на дверь.

“На текущий момент можно сказать, что проведение такого саммита в Турции маловероятно и он вряд ли состоится на турецкой земле”, – уточнил собеседник ТАСС.

С другой стороны, тот же источник не исключил саму возможность личной встречи двух лидеров. Но только “если будет повод и соответствующие условия”. В этом случае, как полагает инсайдер, Эрдоган может посетить Россию.

Однако никакого чёткого решения пока по поводу встречи нет.

Ранее, напомним, Царьград сообщал, что специалист по философии языка, мировой геополитике, современной политике безопасности в Евразии, новым технологиям политических коммуникаций Юрий Баранчик у себя в телеграм-канале высказался так: “Путин в Турцию не поедет. Встреча с Эрдоганом будет в Сочи. Эрдоган накосячил. Поэтому должен будет согласиться на наш вариант места встречи”.

Фото: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka77

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