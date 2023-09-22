Горняк22: Эстония дала полгода россиянам на регистрацию их автомобилей в стране - ГОРНЯК22

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21 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Правительство Эстонии предоставило владельцам машинами с российскими номера полгода на то, чтобы внести их в эстонский регистр транспортных средств или вывезти машины из республики. Об этом заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Пишет МК.

Ляэнеметс напомнил, что, согласно действующему законодательству, жителям Эстонии необходимо зарегистрировать транспортное средство, привезенное на территорию республики для собственного использования, в эстонском реестре в течение пяти дней, а иностранцам — когда машина будет эксплуатироваться в Эстонии в течение одного года.

Министр подчеркнул, что в случае вывоза авто из Эстонии нужно будет оплатить налог и таможенную пошлину.

ФОТО: UNSPLASH.COM

Автор: glavred

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