Горняк22: Эти симптомы опасны для жизни: бегите к врачу, как только увидите в зеркале

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23 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Неприятности с кожей возникают у всех и в любом возрасте. Однако некоторые проблемы лишь кажутся незначительными. Смертельно опасные симптомы важно не проглядеть. Врач-косметолог и дерматолог Марият Мухина рассказала порталу «Городовой» о признаках приближающихся болезней.

На вашем лице есть «треугольник смерти», как называют его специалисты. Это пространство от верхней губы до середины носа. Эта часть лица напрямую связана с кровеносными сосудами. Если на этом участке кожи появится инфекция, она мгновенно поднимется в мозг.

«Поэтому домашние ковыряния ранок ни в коем случае не разрешены. Если появляются дерматиты, надо идти к косметологу или дерматологу. Может образоваться грибок, надо проводить исследования, брать соскобы и назначать лечение», – объяснила опасность врач.

Также необходимо отслеживать новообразования на коже. Это может оказаться меланома, злокачественная опухоль на коже. Однако это не единственная опасность.

«Если появляются язвочки и не заживают больше двух недель – это повод сходить к врачу. Это также может быть базалиома. Это злокачественное образование может разъесть все лицо до кости», – предупредила эксперт.

Фото: supermodnaya.com

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Автор: vizitka01

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