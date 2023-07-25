Горняк22: “Этим все сказано”. На совещании с Зеленским заметили важную деталь

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25 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Пользователи Twitter высмеяли грустные лица присутствующих на совещании с Владимиром Зеленским, посвященному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции. Пишет РИА Новости.

«”То, что я могу прочесть по вашим лицам, похоже, что все идет не так, как вы предполагали”, — написал один из пользователей.

“Посмотрите на этих преступников”, — добавил другой.

“Шоу клоунов”, — заявил третий.

“Этим все сказано”, — прокомментировал юзер эмоции присутствующих на совещании, обратив внимание, как один из них держится за голову.

Другие пользователи отметили, что участники встречи “выглядят погруженными в раздумья” и ими “постепенно овладевает отчаяние”. Фото: РИА Новости Автор: vizitka01

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