Горняк22: Европа сыпется: Варшава добивает Украину, пропуская удары от Германии

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24 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Европе разгорелся очередной скандал, участниками которого стали Польша и Германия. Варшава за деньги выдала визы всем мигрантам без разбора, а те потом поехали к немцам за пособиями. Пишет Царьград.

Отношения между Киевом и Варшавой не ладятся. А теперь ещё и скандал с немцами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пообещал перекрыть внутренние границы ЕС. А всё потому что Польша даёт визы всем подряд.

Визовый скандал, который сейчас происходит в Польше, нуждается в разъяснении. Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а мы потом обсуждали нашу политику предоставления убежища. Ситуация, когда визы каким-то образом были розданы за деньги – ещё больше усугубляет проблему, – заявил Шольц.

Мы должны будем скорректировать ситуацию на границах и, возможно, принять дополнительные меры, – добавил канцлер.

Фото: VICTOR LISITSIN/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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