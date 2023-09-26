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Горняк22: F-16 в опасности: Русская Армия получила “ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ” истребителей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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25 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Русская армия получила особый самолёт А-50У. С модернизированной системой не справится американская AWACS – теперь американские F-16 в опасности. Пишет Царьград.

Русская армия получила на вооружение А-50У – модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения. Такой самолёт способен с большого расстояния обнаружить вражеский объект, навести на него средство поражения или перехвата, а также передать данные на командные пункты.

В современно воздушном бою инициатива принадлежит тому, кто первый обнаружил противника. А потому Соединённые Штаты своего истребители, на которых стоят не самые современные радары, без авиационного комплекса AWACS не применяют.

А вот с появлением А-50У те преимущества, которые предоставлял AWACS сводятся на нет. Ведь наша система опережает американскую по целому ряду параметров, более того, А-50У может даже засечь американский аппарат.

Так что после этой новости, едва ли Вашингтон захочет поставить украинцам свои F-16, более того, теперь они обзавелись серьёзным контраргументом против просьб представителей Киева – и благодарить за этот подарок надо русских инженеров.

Фото: VADIM SAVITSKY/GLOBALLOOKPRESS

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