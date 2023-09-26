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Горняк22: ФАС возбудила дело против “Мегафона”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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25 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении оператора связи “Мегафон” из-за необоснованного повышения тарифов, которое в целом в этом году составило в среднем 10,24% и затронуло более чем 8,2 миллиона абонентов, сообщает служба в телеграм-канале.

“ФАС возбудила дело в отношении оператора связи “Мегафон”. Компания продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения. В 2023 году ПАО “Мегафон” произвело повышение тарифов на услуги связи для более 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая указанное повышение ростом затрат”, – говорится в сообщении ФАС. Ведомство считает, что оснований для повышения тарифов у “Мегафона” нет, а действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей, при этом данные финансовой отчетности компании свидетельствуют о значительном снижении расходов и росте чистой прибыли. В случае установления вины оператору связи грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, заключает ФАС. Пишет РИА Новости. Фото: РИА Новости

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