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Горняк22: Финляндия продолжит строительство заграждения на границе с Россией - ГОРНЯК22
21.09.2023

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Горняк22: Финляндия продолжит строительство заграждения на границе с Россией

ГОРНЯК2201 mins

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20 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Финляндия следующей весной собирается продолжить строительство ограждения на границе с Российской Федерацией в регионе Северная Карелия, сообщает YLE.

Кабмин Финляндии выделил в бюджете 2023 года 139 млн евро на возведение ограждения на российской границе. По информации пограничников, этой суммы хватит для строительства приблизительно 70 км барьерного ограждения. Из них 52 км будут расположены в юго-восточной Финляндии, где находятся самые популярные по пассажиропотоку контрольно-пропускные пункты на границе, 8 км — в Северной Карелии и 5 км — в Кайнуу и Лапландии. Строительные работы будут проходить в 2023-2024 годах. Пишет МК.

ФОТО: PIXABAY.COM

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