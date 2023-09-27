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27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Финский политолог Йохан Бекман рассказал об отношениях Москвы и Хельсинки и назвал скрытый пункт договора своей страны с НАТО. Оказывается, финнов заставляют заниматься антирусской пропагандой. Пишет Царьград.

В интервью Царьграду Йохан Бекман отметил, что народы Финляндии и России исторически всегда были близки. Об этом свидетельствует тот факт, что в финском языке существует более 300 заимствованных из русского слов. И это при том, что языки народов относятся к разным группам.

В целом, как считает Бекман, отношение к русским у финнов не изменилось ни в 2014 году, ни в 2022-м. Чего не скажешь о финских политиках.

Сейчас у финнов нет никакой собственной политики. Финляндия фактически как политическое формирование перестало существовать. Внешняя политика Финляндии сейчас диктуется именно НАТО. НАТО диктует всё, что связано с Россией, и в контенте финских СМИ, и в комментариях финских политиков. Понятно, что никакой собственной политики в Финляндии нет и не может быть, – отмечает политолог.

При этом Йонас Бекман отмечает, что ситуация внутри Финляндии далека от радужной. Восточная часть страны столкнулась с чередой банкротств предприятий, политическая свобода страны перестала существовать. Финны понимают, что НАТО готовит их к масштабной войне с Россией. Санкции, которые с таким упоением ЕС вводил против Москвы, не работают.

Они не смогли оценить последствия санкционного режима против России, потому что санкционный режим против России не действует. Это понятно для всех. Поэтому они в ярости. В прошлом году после начала СВО были лозунги в Евросоюзе, то есть в пятницу они заявили новый санкционный пакет против России и сказали, что в понедельник будет распад экономики России. Но ничего не произошло, – заявил политолог.

Фото: IMAGO/ANTTI HÄMÄLÄINEN/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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