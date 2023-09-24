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Горняк22: Голова будет раскалываться: в ближайшие дни на россиян обрушится магнитная буря

редактор ГОРНЯК2201 mins

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23 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Магнитная буря обрушится на Землю 24 и 25 сентября. Возбуждение магнитосферы может ощущаться все утро воскресенья. Пик придется на 6 утра в последний выходной. Пишет Теперь Внимание!

В это время возмущение магнитосферы достигнет уровня G1, что считается слабой бурей. К сожалению, для метеочувствительных людей это может оказаться достаточно, чтобы вызывать недомогание. Магнитные бури также влияют на работу приборов. Перебои могут наблюдаться в работе спутников и энергосистем.

К счастью, после 25 сентября магнитосфера будет спокойной. Следующую бурю прогнозируют 16 октября, сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Фото: cookie_studio/freepik.com

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