ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Горняк22: Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину
Новости Алтай
Горняк22: Киеву придётся решать конфликт с Россией за столом переговоров
Новости Алтай
Горняк22: Штурмовой отряд «Отважных» при поддержке танкистов и разведчиков взял опорный пункт врага
Новости Алтай
Горняк22: «Встретили достойно»: российские мобилизованные рассказали, как жгли американские Bradley
Новости Алтай
Горняк22: Хуже Ельцина, только горбачев: В России определились с главными злодеями
Новости Алтай
Горняк22: Лучше слушайте Путина. Эксперт дал НАТО полезный совет

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай515 News
Новости Горняк114 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт126 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Горняк22: Хуже Ельцина, только горбачев: В России определились с главными злодеями

редактор01 mins

 | 

21 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Недавний социологический опрос показал, что самое положительное отношение к лидерам прошлого у граждан России к Петру I и Екатерине II. Не вызвали сомнения и главные злодеи — хуже всего у русского народа отношение к экс-президентам — Борису Ельцину и Михаилу Горбачёву. Пишет Царьград.

Опрос об отношении к историческим правителям нашей страны провела исследовательская группа Russian Field по заказу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), сообщает “Коммерсантъ”. И, судя по результатам, в России чётко определились с главными героями среди лидеров прошлого и главными злодеями.

Лидером опроса стал Пётр I. Его деятельность на посту главы государства положительно оценили 82% респондентов. Следом за ним идёт Екатерина II. За неё проголосовал 71% респондентов.

В аутсайдерах рейтинга первый президент России Борис Ельцин, набравший 63% негативных ответа, а хуже него оказался лишь экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Правда, с минимальным разрывом в один процент (64%).

Фото: Чумичев Александр / ТАСС

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News