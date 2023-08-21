Горняк22: Хуже Ельцина, только горбачев: В России определились с главными злодеями

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21 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Недавний социологический опрос показал, что самое положительное отношение к лидерам прошлого у граждан России к Петру I и Екатерине II. Не вызвали сомнения и главные злодеи — хуже всего у русского народа отношение к экс-президентам — Борису Ельцину и Михаилу Горбачёву. Пишет Царьград.

Опрос об отношении к историческим правителям нашей страны провела исследовательская группа Russian Field по заказу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), сообщает “Коммерсантъ”. И, судя по результатам, в России чётко определились с главными героями среди лидеров прошлого и главными злодеями.

Лидером опроса стал Пётр I. Его деятельность на посту главы государства положительно оценили 82% респондентов. Следом за ним идёт Екатерина II. За неё проголосовал 71% респондентов.

В аутсайдерах рейтинга первый президент России Борис Ельцин, набравший 63% негативных ответа, а хуже него оказался лишь экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Правда, с минимальным разрывом в один процент (64%).

Фото: Чумичев Александр / ТАСС

Автор: vizitka77

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