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Горняк22: Илон Маск нанес Киеву смертельный удар: CNN раскрыли потрясающие подробности

ГОРНЯК2201 mins

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08 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Американский миллиардер Илон Маск раскрыл своё участие в войне на Украине: он тайно отключил работу Starlink у Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ дронами на ВМФ России. Об этом сообщает CNN.

Начиненные взрывчаткой дроны уже приблизились к российскому флоту, но внезапно «потеряли связь и безвредно выбросились на берег», пишет Уолтер Айзексон в новой биографии Маска.

Маск невольно стал влиятельным субъектом по Украине, которого власти США не могли игнорировать. После инцидента представители Белого дома говорили с ним и озвучили свое беспокойство, передает CNN.

«Как я оказался в этой войне? Starlink не был предназначен для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами», – заявил Маск.

Восстановить связь упрашивал вице-премьер Украины Федоров: «Я просто хочу, чтобы вы – человек, который меняет мир с помощью технологий, – знали это», – писал он Маску.

Маск ответил, что его впечатлил дизайн подводных дронов, но он не включит снова связь, так как Киев «сейчас заходит слишком далеко и может потерпеть стратегическое поражение». Пишут «Русские Онлайн».

Фото: overclockers.ru

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