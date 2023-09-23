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22 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен возложила ответственность за атомную бомбардировку Хиросимы на Россию. Это заявление она сделала 22 сентября, выступая на церемонии вручения награды Атлантического совета. Пишет Украина.ру.

“Многие из ваших родных погибли в тот день, когда атомная бомба стерла Хиросиму с лица земли. Вы выросли на рассказах выживших и хотели поделиться ими с нами, хотели открыть нам глаза на прошлое, чтобы извлечь уроки на будущее. Эта поездка дала отрезвляющий старт саммиту G7, который я не забуду. Особенно сейчас, когда Россия СНОВА угрожает применить ядерное оружие”, – заявила Фон дер Ляйнен, обращаясь к японскому премьер-министру Фумио Кисиде, родственники которого погибли в Хиросиме в 1945 году от взрыва атомной бомбы, сброшенной на город американцами.

На это высказывание уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что “отвратительно” видеть ложь Урсулы, которая даже не упомянула “вашингтонских палачей”. “Урсула использует старую технологию влияния на умы. Вроде, просто оговорка, неправильно построенное предложение, а в слабых головах жителей Запада откладывается нужная ей картина мира”, “Американцы уже таким же способом убедили японцев, что они должны быть “благодарны” за сброс американских атомных бомб”, – отреагировали пользователи сети. В 1945 году США сбросили ядерную бомбу на японские города Хиросиму и Нагасаки, погибло по меньшей мере 170 тысяч человек. Фото: Sputnik Автор: glavred

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