Горняк22: “К сожалению попали”. В СНБО сообщили, что Украина перенесла производство ракет из-за ударов России

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26 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинская оружейная промышленность упорно работает над производством снарядов, которые мечтает использовать на территории России. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, почему планам не суждено сбыться. Пишет Царьград.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сделал неожиданное заявление в беседе с журналистом испанской газеты ABC. Он сообщил, что Украина вынуждена перенести “определённую часть производства” ракет за пределы государства из-за постоянных ударов со стороны России. Более того, по словам Данилова, дошло до того, что русские рассекретили геолокацию соответствующих объектов и даже уничтожили некоторую часть драгоценных подачек Запада.

Что я могу вам сказать, так это то, что, к сожалению, Россия ударила по месту, где собирали эти ракеты, – откровенно заявил он.

Данилов также отметил, что программа производства является закрытой и для сохранения безопасности вся информация содержится в строгой конфиденциальности. Напомним, незадолго до этого в пресс-службе Минобороны информировали о том, что ВС России нанесли 12 ракетных ударов по стратегически важным и военным объектам Украины. Всего за неделю украинская сторона понесла значительный ущерб, который уже в ближайшие месяцы скажется на боевых возможностях ВСУ.

Фото: ANATOLII SIRYK/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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