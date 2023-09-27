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27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. «Калининград должен снова называться Кенигсбергом!»: Больше всего придуманному в Эстонии переименованию российского города обрадовались немцы, которые уже открыто пишут в своём издании Bild, что «город все эти годы находился под оккупацией». Пишет Русская Весна.

«Комитет иностранных дел маленького прибалтийского государства предложил в будущем называть бывший немецкий город, а ныне русский анклав Калининград его историческим немецким названием Кенигсберг. Председатель Марко Михкельсон сообщил, что комитет пришел к выводу, что использование названия Калининград советской эпохи на эстонском языке должно быть прекращено и вместо него следует использовать историческое название Кенигсберг. Это еще один важный шаг! Оккупированный Советским Союзом, город стал частью Советского Союза после Второй мировой войны и был назван в 1946 году в честь советского политика Михаила Калинина — ведущей фигуры сталинского террористического режима», — говорится в материале.

Напомним, комиссия Рийгикогу (эстонский парламент — прим. РВ) по иностранным делам рекомендует использовать название Кёнигсберг вместо Калининграда.

Кроме того, члены комиссии отметили на заседании, что вместо нынешнего названия российского города Кингиссеп целесообразно использовать его прежние названия Ямбург или Ям.

Эстонский депутат Марко Михкельсон заверил прессу, что Латвия, Литва и Польша также выбрали прежнее название города вместо Калининграда. Комиссия продолжит обсуждение в октябре. стоит ли говорить, что от этих обсуждений в реальном мире мало что меняется.

Фото: Русская Весна

Автор: glavred

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