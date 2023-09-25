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Горняк22: Киев перебрасывает войска. Готовится к захвату Крыма

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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24 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинские власти приступили к реализации плана по захвату Крыма. В данный момент Киев перебрасывает войска на херсонский участок фронта, готовясь форсировать Днепр. Пишет Царьград.

Об этом в воскресенье сообщил военный эксперт Борис Рожин. Он отметил, что ВСУ уже перебросили на Херсонское направление 6870 человек, 46 танков, 223 боевые бронированные машины и восемь артиллерийских орудий.

В скором времени также ожидается переброска 38-й украинской отдельной бригады морской пехоты и семи артиллерийских дивизионов. Все эти силы были сняты с Времевского участка.

Рожин полагает, что украинская армия собирается форсировать Днепр и выйти к Крыму. Вероятнее всего, ВСУ первым делом атакуют Новую Каховку.

Учитывая всё большую активность украинского десанта у берегов полуострова, подготовка идёт полным ходом. Тем более на рубеже Работино – Вербовое ВСУ вновь готовятся к штурму, – говорится в сообщении.

Напомним, что Крым изначально был главной целью украинского контрнаступления. Киев планировал захватить полуостров, предварительно изолировав его от России. Однако всё пошло не по плану. Оборона русских оказалась слишком хорошо подготовлена, в результате чего ВСУ забуксовали.

По некоторым данным, украинские войска за 3,5 месяца контрнаступления не смогли прорвать даже первой линии обороны. Стоит также отметить, что форсирование Днепра – это крайне непростая задача, поскольку река находится под огневым контролем русских военных.

Фото: PAVLO PAKHOMENKO/ZUMAPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS

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