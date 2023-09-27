|

27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военные специалисты рассказали последние новости с фронтов специальной военной операции на Украине. Пишет Царьград.

В последнее время украинские боевики активизировали свой напор на Запорожском участке фронта. Накануне здесь произошло резкое обострение ситуации.

“Боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта… Враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырёх рот”, – написал в своём телеграм-канале глава запорожского общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов. И тут же добавил, что наши бойцы встречают врага “с горячим гостеприимством и отправляют на экспрессе к Бандере”.

К настоящему моменту известно, что русские ребята смогли отразить все атаки боевиков Зеленского. А их на данном участке было немало. Причём, киевские военачальники постоянно рапортовали о прорыве первой линии обороны в Запорожской области. На деле же все они по-прежнему остаются неприступной преградой для врага.

“Шквальные атаки украинских боевиков сдерживаются и отражаются нашими защитниками. Враг бросил в бой большое число бронетехники и личного состава, но наша первая линия обороны остается неприступной, – добавил Рогов. – Мало того, наши ребята не просто обороняются, но они даже осуществляют контратаки”.

Накалена обстановка и у Клещеевки и Андреевки, что южнее Бахмута. Здесь украинские националисты пытается прорвать нашу оборону, а Вооруженные силы России проводят контратаки.

При этом русские наносят по территории Украины свои удары возмездия. Накануне ВС России осыпали весьма много стратегически важных объектов.

При этом прилетает и на русский территории. Накануне боевики Зеленского ударили по двенадцати городам и селам Белгородской области. Бьёт враг по большей части в жилые дома и гражданские объекты.

Помимо этого вражеский беспилотник удалось сбить на подлёте к Брянску. Досталось от врага и Донецкой Народной Республике, а именно Горловке, Донецку и Ясиноватскому району. Есть раненые.

При этом аналитики уже распространили информацию, что русские фронтовые бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности усилят нажим на Украину. Произойдёт это с наступлением холодов, и несомненно усугубит положение Украины, уверяет обозреватель Национального радио Китая (CNR) Сун Бо.

А бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине придётся пойти на капитуляцию. Ведь страна не сможет ни наступать, ни обороняться без поддержки Соединённых Штатов. Вашингтон же не особо горит желанием продолжать помощь. Так что победой Киева этот конфликт уж точно не закончится.

Не верят в победу и сами украинские солдаты. В последнее время военные ВСУ всё чаще сдаются в плен, используя специальную радиоволну “Волга”. Как рассказывает представитель оперативных служб, сдаются целыми группами.

Известно, что с середины лета этой возможностью воспользовались около 10 тысяч человек, и желающих сдаться всё больше.

ФОТО: MOD RUSSIA/VIA GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

ИСТОЧНИК