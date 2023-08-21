Горняк22: Киеву придётся решать конфликт с Россией за столом переговоров

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21 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Обозреватель американской газеты The Washington Post (WP) Ишан Тхарур в своей статье, посвященной украинскому конфликту, выразил мнение, что контрнаступление ВСУ проходит тяжелее, чем планировалось западными союзниками Киева и повлекло за собой серьезные потери в живой силе и военной технике. Пишет Военное Дело.

«Были опасения, что оно будет проходить тяжело. Однако на практике все оказалось куда сложнее. <…> Киев не смог совершить прорыв», говорится в аналитической статье издания WP.

Именно поэтому, считает Тхарур, в официальных кругах на Западе в последнее время стараются все более «осмотрительно высказываться» по поводу военных успехов и целей наступательной операции украинской армии.

Кроме того, журналист издания WP предположил, что из-за отсутствия положительных успехов наступательной кампании ВСУ, киевскому режиму останется лишь один вариант — решать конфликт с Россией дипломатическим путем.

Фото: A. Krivonosov

Автор: vizitka77

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