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25 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Реакция России на требование Евросоюза – вернуть им все самолеты, вызвала непредсказуемый ход событий. В прошлом году ЕС выдвинул требование лишить Россию доступа к импортным самолетам, включая Boeing и Airbus, а также потребовал мгновенного возвращения европейских самолетов, находящихся в лизинге у российских перевозчиков. Однако этот план не сработал и не привел к ожидаемым результатам. Пишут Avia.pro – Новости.

“Коллективный Запад” не смог лишить Россию ее воздушного флота. Россия получила богатое наследие в авиастроении от СССР и располагает гражданскими самолетами с высокой надежностью, некоторые из которых всё ещё эксплуатируются. Даже президент России использует самолеты ИЛ. Легендарные Туполевы также остаются востребованными в военных целях.

В 90-е годы было принято решение закрыть множество заводов и тогда звучало мнение, что всё, что нужно, можно закупить за рубежом, при наличии денег. Однако это была ошибочная стратегия и до 80% самолетов закупались за рубежом, с обслуживанием также за границей.

Когда лизинговые компании потребовали разорвать контракты и прекратили поставку запасных частей для обслуживания лизинговых самолетов, более пятисот самолетов остались без поддержки и должны были быть возвращены в Европу до марта 2022 года.

Однако Россия, несмотря на введенные санкции, отказалась выполнять это требование и это создало серьезную угрозу гражданской авиации в России. Даже сертификаты безопасности были отозваны, что фактически запрещало проведение полетов.

В ответ на арест российских самолетов в зарубежных аэропортах, Россия отменила действие Чикагской конвенции, которая требовала возвращения самолетов лизингодателю и запрещала регистрацию бортов до окончания лизинга. Сегодня Конституция России имеет приоритет перед международным правом, особенно, если последнее наносит ущерб России.

Вместо того, чтобы возвращать Boeing и Airbus лизингодателям после отказа от законных контрактов, Россия решила зарегистрировать эти самолеты на своей территории и продолжила их использовать для внутренних перелетов.

Лизингодатели попытались получить компенсацию от страховых компаний, но были отклонены, так как выплаты могли бы обанкротить страховщиков. По оценкам, общая сумма выплат составила бы более 20 миллиардов евро.

Представители России не вступили в бесполезные споры и начали активную разработку мощных универсальных авиадвигателей, которые превосходят западные аналоги. Также идет работа над гражданскими самолетами для дальних авиаперевозок.

Евросоюз получил серьезные потери, в том числе из-за запрета на полеты иностранных авиаперевозчиков из недружественных стран. Это привело к увеличению цен на билеты и увеличению времени в пути. Это не только дополнительные расходы и потерянное время для пассажиров, но и износ техники.

Российские воздушные суда могут успешно заменить американские и европейские, если мы пересмотрим направление развития нашей авиационной индустрии. С течением времени Boeing и Airbus, которые мы эксплуатируем, устареют и потребуют серьезного обновления. Если этого не произойдет, то они будут вынуждены отправиться на переплавку, поскольку без должного обслуживания и запасных частей они станут непригодными для полетов.

На данный момент мы обеспечиваем себя запасными частями для обслуживания имеющегося воздушного флота путем альтернативных маршрутов, хотя эти каналы поставки не всегда надежны. Однако это временное решение. Нашей целью является восстановление нашей авиационной промышленности до уровня, на котором мы сможем полностью обеспечивать себя необходимыми ресурсами.

Тот факт, что в России впервые за тридцать лет был создан совершенно новый авиационный двигатель, свидетельствует о правильности нашей стратегии развития. Это открывает новые возможности для модернизации старых самолетов и создания новых моделей, которые могли бы заменить устаревшие Boeing и Airbus.

Европейский Союз оказался в проигрыше. Они будут вынуждены нести ответственность за свои необдуманные действия и это справедливо.

Фото: thisnews.ru

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Автор: vizitka01

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