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Горняк22: Командование ВСУ сделало открытие: русские готовятся к своему наступлению

редактор01 mins

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23 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Полтора месяца разрекламированного контрнаступа, на который возлагались огромные надежды, не привели ни к каким более или менее значимым результатам, кроме огромных потерь. В середине июля командование ВСУ обнаружило, что российские войска медленно продавливают их оборону на севере фронта. К тому же, сформированы ударные части в тылу, а из приграничья можно в любой момент ждать удара.

За бодрыми рапортами вражеской пресс-службы о наступлении «вдоль» линии фронта, ведётся подготовка к обороне из-за серьезных опасений перед вероятным наступлением ВС РФ. Теперь уже украинские паблики вовсю обсуждают, откуда русские нанесут удар, как это делали всю весну российские военные эксперты.

Сегодня российская разведка фиксирует активные действия противника по укреплению и созданию новых рубежей обороны. Пишет “Сибкрай”.

По разным украинским и западным оценкам в глубине фронта и в тылу российское командование сосредоточило 180-тысячную группировку, оснащаемую сходящей с конвейеров боевой техникой. В лагерях проходит подготовка и слаживание. Сейчас дополнительных раздражающим фактором для западных и украинских стратегов стала ЧВК «Вагнер», которая восстанавливает численность в лагерях Беллорусии. Как она будет использована, на каком направлении – непонятно.

Называются и сроки предполагаемого российского наступления. Чаще всего говорят о конце августа – начале сентября. Некоторые западные аналитики переносят его на более поздний срок – на конец осени, когда выпадет снег и подмерзнет земля, потому что, мол, русские будут использовать свое преимущество – огромные, по сравнению с ВСУ, массы отечественной бронетехники, выпуск которой увеличен в несколько раз.

Фото: u-f.ru

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