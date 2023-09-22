Горняк22: Кормушка захлопнулась: WADA в шоке от неожиданного хода России - ГОРНЯК22

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21 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Министерство спорта России отказалось выплачивать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ежегодный взнос. Об этом пишут Русские Онлайн со ссылкой на Царьград.

Претензии возникли потому, что он был рассчитан на прежних условиях членства в Совете Европы, тогда как наша страна вышла оттуда в прошлом году. Взнос от России в WADA в 2023 году рассчитали в $1 267 023. С этим не согласились в Минспорте. Как сообщили в министерстве, ежегодные взносы рассчитываются на основе взносов стран в Совет Европы, из которого Россия вышла в марте прошлого года. В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности, Совета Европы, – цитирует ТАСС представителя Минспорта России.



По данным агентства, размер ежегодного взноса в WADA превышает $1 млн у восьми стран, и Россия входит в их число. Кроме России, по $1 267 023 запросили у Великобритании, Германии, Италии и Франции. Наибольшие взносы в бюджет WADA в следующем году должны внести США ($3 419 795), Канада ($1 709 897) и Япония ($1 502 800). В декабре 2019 года исполнительный комитет WADA решил отнять у России право проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира на основании лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. Спортсменам из России предписали выступать без флага и гимна в течение четырёх лет. В ноябре 2022 года WADA продлили отстранение РУСАДА.

Фото: Русские Онлайн

Автор: glavred

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