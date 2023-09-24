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Горняк22: Кормушка захлопнулась: за предательство Родины больше не станут платить призовые

редактор ГОРНЯК2201 mins

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23 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Пока спортивная власть раздумывала над тем, что делать с теми спортсменами, которые несмотря ни на что решили посетить Олимпиаду-2024 в Париже, общество потихоньку начало закипать.

Ну действительно, что тут обсуждать? Что за лояльность к людям, которые по большому счету отказываются от своей Родины, в обмен на преференции в виде белой тряпки вместо российского триколора и сомнительного статуса олимпийца не пойми какой страны.

Но наибольшее негодование вызывала возможность получения спортсменами денежного вознаграждения, которым в предыдущие годы наша власть обильно осыпала олимпийцев.

Сотни тысяч негативных комментариев в отношении таких атлетов, буквально заполонили соцсети. Пишут “Русские Онлайн”.

Но представители спортивной элиты, которые готовы были принять участие в Олимпиаде несмотря ни на что, устранялись от принятия столь непопулярного для себя решения, и с тайной надеждой смотрели на Кремль, в ожидании “правильного” решения.

ОКР так долго молчал, что многим стало казаться, что лоббисты от спорта, все же смогли добиться своего.

Однако решение все же было озвучено, и многие вздохнули с облегчением.

Сперва глава ОКР объявил о том, что те атлеты, которые приняли для себя решение участвовать в Олимпиаде, о помощи Государства могут забыть. Все тренировки, перелеты, проживание и т.д. все это за свой счет. Если повезет найти спонсоров, пожалуйста, заключайте с ними контракты и вперед, к покорению дискредитировавших себя Олимпийских вершин. Впрочем, на сегодняшний день ещё нет ни одного случая, что бы кто-то откликнулся и помог атлетам-перевертышам. И что-то подсказывает, что их и не будет.

Однако один вопрос по-прежнему оставался неразрешенным – что будет с призовыми. Будет Россия их выплачивать спортсменам занявшим призовые места, или нет? Но вчера и в этом вопросе была поставлена жирная точка.

Сегодня новость дополнили – призовых атлетам так же не видать.

Заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, заявил, что те российские атлеты, которые выступят в нейтральном статусе и завоюют призовые места на ОИ-2024, призовых не получат. Причем сказано это было в весьма уничижительной форме для тех кто решил отправиться в Париж.

“Они едут как никто от никого, атлеты должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы обязаны его снять со ставки Центра спортивной подготовки – все расходы в этом случае берет на себя МОК. Если кто-то завоюет олимпийскую медаль любого достоинства – соответствующий вопрос поднимется”, – объявил заместитель министра о принятом решении на заседании комитета Государственной думы по физкультуре и спорту.

Что касается заложенных в российский бюджет 882,2 миллиона призовых рублей предусмотренных для выплат спортсменам которые и должны были принять участие в парижской Олимпиаде, то они будут направлены на выплаты участникам, Игр дружбы, запланированных на следующий год.

Фото: championat.com

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