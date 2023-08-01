Горняк22: Кошмар начнется в феврале: россиян предупредили о приближении эпохи холодных зим

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01 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Потепление в Арктике изменит там циркуляцию атмосферы, это вызовет локальное похолодание в Европе, а в Москве станут холоднее феврали, заявил РИА Новости эксперт Сергей Мухаметов.

По словам эксперта, глобальное потепление и мощные потоки тепла в Арктику изменят там циркуляцию атмосферы, что будет приводить к “ультраполярным вторжениям” в Европу. Затоки холодного воздуха будут достигать и Центральной России.

“Арктика будет значительно теплеть, но, с другой стороны, из-за этого огромного потока там ближе к концу зимы будет стоять антициклон, и уже из-за этого, скажем, в феврале в Москве будет холоднее, то есть феврали в московском регионе будут холодать”, – сказал Мухаметов.

Таким образом, пояснил эксперт, как это ни парадоксально, глобальное потепление вызовет “локальное похолодание” в Западной Европе, которое также затронет европейскую часть России, но с меньшей силой.

Фото: bangkokbook.ru

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Автор: vizitka01

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