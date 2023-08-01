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01 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Вернувшийся с сафари в мокрых штанах британский наёмник Гарри Роу рассказал в интервью газете The Times о своих впечатлениях после военной командировки в Восточной Европе. В частности больше всего в его голове отложилась встреча с российскими бойцами на одном из островов на реке Днепр. Сам мужчина входит в состав разведывательной группы “Ведьмак”. Помимо англичан, в ней также состоят имеющие боевой опыт граждане США и Австралии. Дело происходило следующим образом. Пишут “Русские Онлайн”.



Пятеро солдат удачи отправились на речную прогулку на надувной лодке “Зодиак”. Внимание мужчин привлекло небольшое заброшенное поселение на острове в дельте Днепра. Добравшись до суши, западные вояки принялись исследовать полуразрушенные дома в поисках наиболее подходящего для комфортной ночёвки места. Так, “Ведьмаку” удалось отыскать более ли менее приемлемый особняк, в котором группа планировала находиться последующие пять дней.



“Насколько нам было известно, русских уже давно прогнали с островов на которых мы действуем. Они были заблокированы где-то дальше, в стороне Олешек. Внешне ничего не предвещало беды”, – рассказывает командир “Ведьмака” из США Дэмиен Родригес.



Но то, что случилось уже первой ночью, поразило всю разведгруппу. Ни с того ни с сего в дверь на нижнем этаже строения раздался настойчивый стук. Перепуганные военные переглянулись между с собой и один из парней по имени Мэтт решился спросить на русском языке: “Кто там?”. Наёмники полагали, на улице стоят их “жовто-блакитные” товарищи. Однако последующий ответ встревожил их ещё сильнее.



“Нам ответили – откройте, мы друзья”, – вспоминает Родригес.



В этот момент до “ведьмаков” дошло, что это русские пришли по их душу. Дело в том, что если бы за дверью действительно находились их союзники, то они сразу бы назвали кодовое слово.



“После первого раза русские не стали больше спрашивать. В дверь полетели гранаты”, – добавил американец.



Далее, со слов вояк, в доме начался сущий кошмар. Внутрь помещения полетели газовые и дымовые гранаты, раздался свист пуль, скрежет рикошетирующих о стены осколков. Спасаясь от дыма и пальбы, солдаты удачи спешно покинули строение через крышу и мигом дёрнули к побережью. На катера они погрузили своих пострадавших товарищей и отправились в госпиталь.



Как уточнил британец Гарри Роу, во время штурма один из его сослуживцев свернулся калачиком на полу и готов был сдаться россиянам. Но бедолагу вовремя выдернули из пекла, доставили к лодке, а после чего отправили в отпуск домой. Оказалось, гонять по пустыням бедуинов куда проще.



Фото: mil.ru

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Автор: vizitka01

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