Горняк22: LITPOLUKRBRIG – бригада для захвата Западной Украины - ГОРНЯК22

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19 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Согласно информации, распространенной журналистами издания NDP, литовско-польско-украинская бригада имени Великого гетмана Константина Острожского (LITPOLUKRBRIG) получила нового командира. Занимавший ранее эту должность генерал Войска Польского Ярослав Мокшицкий был заменен полковником Петром Лисовским. Пишет Военное Дело.

По словам журналистов, официальное назначение нового командира этого воинского формирования из числа военнослужащих стран так называемого Люблинского треугольника произошло в минувшую пятницу во время празднования восьмой годовщины создания LITPOLUKRBRIG. Ранее Лисовский служил в генеральном командовании Вооруженных сил Польши, а с 2022 года занимал должность начальника штаба 18-й механизированной дивизии Войска Польского.

«Я принимаю это назначение с благодарностью, мотивацией и надеждой. Спасибо, что доверили мне командование многонациональным подразделением, и я заверяю вас, что его миссия будет продолжена, и бригада столкнется с вызовами, которые ее ждут», заявил польский полковник во время своего выступления на торжественном мероприятии.

При этом журналисты издания NDP задались вопросом, какие вызовы, озвученные Лисовским, ждут LITPOLUKRBRIG в ближайшее время? По одной из версий, выдвинутых обозревателями, возможно, польский полковник имел в виду, что это интернациональное вооруженное формирование скоро будет отправлено на Украину, чтобы захватить ее западные территории.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

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