ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Горняк22: Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину
Новости Алтай
Горняк22: Киеву придётся решать конфликт с Россией за столом переговоров
Новости Алтай
Горняк22: Штурмовой отряд «Отважных» при поддержке танкистов и разведчиков взял опорный пункт врага
Новости Алтай
Горняк22: «Встретили достойно»: российские мобилизованные рассказали, как жгли американские Bradley
Новости Алтай
Горняк22: Хуже Ельцина, только горбачев: В России определились с главными злодеями
Новости Алтай
Горняк22: Лучше слушайте Путина. Эксперт дал НАТО полезный совет

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай515 News
Новости Горняк114 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт126 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Горняк22: Лучше слушайте Путина. Эксперт дал НАТО полезный совет

редактор01 mins

 | 

21 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Чтобы не попадать в нелепые ситуации, лучше слушайте Путина. Военный эксперт дал НАТО полезный совет. Пишет Царьград.

Выстраивая хитроумные планы по изоляции и разгрому России, коллективный Запад незаметно для себя оказался в патовой ситуации – каждый последующий шаг со стороны НАТО будет подтверждением правоты слов Владимира Путина.

Такую любопытную оценку сложившейся геополитической ситуации дал бывший разведчик армии США Тони Шаффер. По его словам, любое дальнейшее действие Североатлантического альянса в украинском кризисе имеет негативные последствия. Будь это всесторонняя поддержка киевского режима или непосредственное втягивание сил НАТО в конфликт – в любом случае президент России заранее говорил о такой возможности.

С мнением Шаффера согласился военный политолог Андрей Кошкин, который в эфире радио Sputnik назвал сложившуюся для альянса ситуацию безальтернативной – “хороших решений” просто не осталось. Чтобы не попадать в подобные нелепые ситуации, когда приходится играть на руку “злой России”, есть лишь один выход, уверен эксперт:

Если в НАТО заинтересованы в том, чтобы делать реальные прогнозы относительно развития ситуации, то пусть больше изучают выступления президента России.

Фото: ru.delfi.lt

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News