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21 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Чтобы не попадать в нелепые ситуации, лучше слушайте Путина. Военный эксперт дал НАТО полезный совет. Пишет Царьград.

Выстраивая хитроумные планы по изоляции и разгрому России, коллективный Запад незаметно для себя оказался в патовой ситуации – каждый последующий шаг со стороны НАТО будет подтверждением правоты слов Владимира Путина.

Такую любопытную оценку сложившейся геополитической ситуации дал бывший разведчик армии США Тони Шаффер. По его словам, любое дальнейшее действие Североатлантического альянса в украинском кризисе имеет негативные последствия. Будь это всесторонняя поддержка киевского режима или непосредственное втягивание сил НАТО в конфликт – в любом случае президент России заранее говорил о такой возможности.

С мнением Шаффера согласился военный политолог Андрей Кошкин, который в эфире радио Sputnik назвал сложившуюся для альянса ситуацию безальтернативной – “хороших решений” просто не осталось. Чтобы не попадать в подобные нелепые ситуации, когда приходится играть на руку “злой России”, есть лишь один выход, уверен эксперт:

Если в НАТО заинтересованы в том, чтобы делать реальные прогнозы относительно развития ситуации, то пусть больше изучают выступления президента России.

Фото: ru.delfi.lt

Автор: vizitka77

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