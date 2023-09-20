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Горняк22: Матушки мои! Пенсионеры неожиданно получат по 50 000 рублей, но только один раз - кому - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

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Горняк22: Матушки мои! Пенсионеры неожиданно получат по 50 000 рублей, но только один раз – кому

ГОРНЯК2201 mins

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19 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU.  Россиянам сообщили радостную новость о новых деньгах, которые они получат в декабре 2023 года — январе 2024 года. Сразу по 50 000 рублей перечислят некоторым категориям граждан, об этом говорится в проекте постановления правительства на портале проектов нормативно-правовых актов (18+).

Речь идет о единовременной выплате к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Деньги получат россияне, награжденные медалью “За оборону Ленинграда” или знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, проживающие в России, Приднестровье, на территориях Республик Абхазия и Южная Осетия, в Литовской, Латвийской и Эстонской Республиках.
Единовременную выплату получат почти 60 000 человек. Пишет primamedia.ru. 

Фото: Из открытых источников

ИСТОЧНИК

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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