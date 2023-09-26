Горняк22: Мигрант расстрелял людей из автомата в Подмосковье

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26 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В подмосковном Красногорске группа мигрантов устроила перестрелку средь бела дня. Трое из них с ранениями были доставлены в больницу. Пишет Царьград.

По информации источника Царьграда, перестрелка произошла днём 25 сентября в районе Опалиха рядом со строительным магазином. В полицию о происшествии сообщила местная жительница. Прибывший наряд полиции задержал четырёх человек. Все они – выходцы из Средней Азии. Кроме того, нарядом был задержан житель города Дедовска, на которого были оформлены четыре вида огнестрельного оружия: два охотничьих карабина и два пистолета ограниченного поражения.

Нарядом скорой помощи с места происшествия были доставлены в больницу ещё три мигранта. Один из них получил ранение в ногу, двое – в живот. Пострадавшие находятся в местной районной больнице. По предварительным данным, речь может идти о действиях этнической банды на территории города.

Полиция провела осмотр места происшествия, против нападавших возбуждено уголовное дело.

Фото: dzen.ru

Автор: glavred

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