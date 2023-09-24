Горняк22: Мигранты готовят удар по русским: Москва стоит перед выбором

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23 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Московский городской пейзаж может скоро стать местом противостояния. Сведения о предстоящем несогласованном митинге мигрантов вызвали оживленную реакцию у представителей городских и федеральных правоохранительных органов. Пишут Avia.pro – Новости.

Подобное событие, произошедшее ранее, оставило неизгладимый след в памяти многих горожан и специалистов в области обеспечения общественной безопасности.

Прошлые демонстрации были отмечены высоким уровнем эмоционального напряжения. Участники митинга активно выражали свое недовольство действиями правоохранительных органов в отношении мечетей и их посетителей. Слоганы “Аллах акбар” и “Такбир”, которые звучали на улицах Москвы, стали символом этой протестной волны.

Несмотря на ярко выраженную позицию участников и отсутствие формального разрешения на проведение митинга, силовое противостояние было пресечено прошлый раз. Силы ОМОНа, обычно присутствующие на подобных акциях, в тот раз не участвовали в событиях. Почему? Это вопрос, который до сих пор вызывает обширные дискуссии среди общественности и экспертов.

Теперь, с новой волной протестов на горизонте, Москва стоит перед выбором: как реагировать на предстоящие события? Будет ли уроки из прошлого учтены?

Учитывая опыт предыдущего митинга, правоохранительные органы, кажется, делают ставку на превентивные меры. Фотоотчеты говорят о том, что полиция активно готовится к возможным демонстрациям, пытаясь предотвратить столкновения и эксцессы в местах которые заведомо лиходеи распространяют через свои ТГ-каналы.

Тем не менее, ситуация с мигрантами в Москве остается сложной и многогранной. В городе остро стоит вопрос интеграции приезжих в городскую культуру, сохранения их прав и учета интересов местного населения. Не всегда эти задачи находят свою гармонию, порой вызывая конфликты и напряженности.

Рост мигрантской преступности в России – это не категория, требующая доказательств, а неопровержимый факт. И чаще всего ситуация видится как деяния отдельных приезжих или же неких организованных групп. Однако в последнее время всё чаще появляются сообщения о массовых акциях мигрантов, драках “стенка на стенку”, в которых принимают участие люди с хорошей спортивной подготовкой. Эти спортсмены тренируются в специальных бойцовских клубах для приезжих.

Не так давно глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл совещание по вопросам противодействия преступности мигрантов. Озвученные им цифры поражают. За пять месяцев 2023 года приезжими уже совершено более 18 тыс. преступлений. Возросло число совершённых ими тяжких и особо тяжких преступлений. Следственными органами СКР только в первом квартале 2023 года возбуждено свыше 550 уголовных дел данной категории, более 500 дел направлено в суд.

К изнасилованиям добавляются и случаи жестоких убийств. Так, в Самаре в начале июля выходец из Таджикистана выбросил из похищенного внедорожника его хозяйку – 34-летнюю Екатерину Карась, предварительно перерезав ей горло. Это произошло на одной из центральных улиц города, средь бела дня. Спасти девушку не удалось.

При этом за последний год выросло и число случаев групповых преступлений мигрантов. Так, 8 августа у карьера во Всеволожском районе Ленобласти произошла массовая драка с участием мигрантов. В больницы были доставлены 40 человек, в том числе с огнестрельными ранениями. А в Нижнем Новгороде спустя 10 дней были задержаны два участника группировки выходцев из ближнего зарубежья, которые нападали на людей в Сормовском районе. Полиция смогла задержать двух бандитов по видео, на которых видно, как они избивают прохожих и выкрикивают оскорбления в адрес русских. Оба преступника ранее умудрились получить гражданство России.

В конце июля в Ставропольском крае бандиты-мигранты толпой напали на двоих русских парней и забили их до полусмерти, после чего скрылись. Их до сих пор ищет полиция.

За проявление любых форм радикализма и русофобии нужно привлекать к уголовной ответственности и высылать из страны. Это как минимум. Мы можем лишать экстремистов гражданства. Но пока у нас не спешат возбуждать дела о разжигании национальной ненависти. Произошло самое страшное – нарушение культурно-этнического баланса в России, а мигранты ещё и отстаивают своё жизненное пространство – отмечают эксперты.

А как вы думаете что нужно сделать, чтобы решить эту проблему?

Фото: bloknot.ru

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Автор: vizitka01

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