Горняк22: Минус 7 000 рублей: россиянам, кто получает единое пособие, сообщили печальную новость

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26 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россиянам, кто получает единое пособие, сообщили печальную новость. Специалисты Госуслуг проинформировали о ключевых действиях перед запросом на единое пособие, и том, как не лишиться денег, минимум которых можно получить 7 тысяч рублей. Если не соблюсти все условия, то денег можно не ждать. Пишет UssurMedia.

Ключевым моментом является узаконивание статуса семьи с многими детьми. Как уточнили на госуслугах, простого наличия троих или более детей недостаточно. Статус многодетной семьи необходимо официально подтвердить. Эту информацию Социальный фонд страны требует у социальной защиты.



Для тех, кто не работает официально, предусмотрен ряд мер. Иногда таким гражданам стоит рассмотреть регистрацию в качестве самозанятых.

При отсутствии официального дохода, если в семье кто-то занимается частичной работой или ведет собственный бизнес, следует стать налогоплательщиком профессионального дохода и вести учет через приложение “Мой налог”, рекомендовали специалисты.

При выполнении всех условий через месяц можно претендовать на пособие. Отказ из-за отсутствия дохода не предвидится.

Важно также сосредоточиться на комплектации документов, многие из которых проверяются в автоматическом режиме. В отдельных случаях потребуется подтверждающая документация.

К примеру, если жилье было получено через социальные программы или студент учится в университете очно. Список необходимых бумаг приходит после отправки заявления. Их следует предоставить в течение двух недель, так что подготовьте все документы заблаговременно, отметили в госуслугах.

Прежде чем получить пособие, необходимо обратиться в финансовое учреждение. Пособие перечисляется на банковский счет, связанный с картой “Мир” или без привязки к картам.

“Чтобы без проблем получать средства, выпустите карту на имя заявителя пособия”, — советовали эксперты.

Для беременных также доступно единое пособие. Но для его получения следует зарегистрироваться в медучреждении до 12-й недели. Иначе господдержку не предоставят.

Напомним, что единое пособие предоставляется семьям с доходами ниже 1 прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Можно получить 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году сумма равна 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей.



Фото: 9111.ru

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Автор: vizitka01

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