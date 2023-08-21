Горняк22: Мир устал от шантажа Запада. Чем ответит Брикс? Лавров расставил последние точки

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21 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В преддверии саммита БРИКС глава МИД России Сергей Лавров поделился перспективами сотрудничества в рамках “пятерки”. Пишет Царьград.

Напомним, саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. Ожидается, что участие в нём примут лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а Россию представит глава МИД Сергей Лавров.

Как отметил министр в своей статье для южноафриканского журнала “Убунту”, сейчас в мире происходят тектонические сдвиги – в небытие уходит возможность доминирования одной страны или даже небольшой группы государств.

“На наших глазах рождается более справедливый многополярный миропорядок. Мировое сообщество устало от шантажа и давления со стороны западных элит, от их колониальных, расистских замашек”, – отметил Сергей Лавров.

Зависимость от американского доллара (путём перехода на использование альтернативных платежных систем) снижают не только Россия, но и ряд других государств, подчеркнул министр.

Исходя из этого сегодня последовательно ведётся работа над развитием взаимодействия объединения (БРИКС) с государствами мирового большинства. “Пятерка” готова откликнуться на этот запрос – поэтому и был запущен процесс расширения БРИКС.

Фото: Александр Глуз / «Петербургский дневник»

Автор: vizitka77

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