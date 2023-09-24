Горняк22: «Мы красных линий рисовать не будем»: Лукашенко поставил Западу жесткий ультиматум

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23 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим примером показал, как нужно строить отношения с недружественными странами. Пишет «ПолитПазл».

Официальный Минск давно стоит костью в горле у Запада. Как последний не пытался, но хитрого «батьку» на мякине не проведешь. Долгое время Лукашенко удавалось сидеть на двух стульях, имея дела с РФ и засматриваясь на Европу. Однако после неудачной попытки госпереворота в августе 2020 года президент Белоруссии вроде как определился с приоритетами, предпочтя Москву Брюсселю. Оно и понятно, не Россия же его стремилась скинуть.

Кажется, на Западе смирились с тем, что при Александре Лукашенко сманить Белоруссию, как это произошло с некоторыми другими бывшими республиками СССР, не удастся. Потому сегодня они активно разгоняют милитаристскую риторику. Особенно усердствуют прибалты и поляки. Последние и вовсе еще не так давно открыто заявляли о готовности оказать военную поддержку сторонникам бежавшей в Европу Светланы Тихановской в том случае, если те попробуют свершить революцию. По сути, речь шла о самом настоящем вторжении на территорию суверенной страны, никогда не анонсировавшей агрессивных планов в отношении Варшавы.

Подобные заявления немного сошли на нет после размещения в Осиповичах тренировочного лагеря ЧВК «Вагнер». Прибытие легендарных «музыкантов» несколько успокоило раздурившихся поляков. Связываться с ними у Варшавы никакого желания нет. А тут еще и сам Александр Лукашенко, принимая 17 сентября участие в форуме «Мы – белорусы!» поставил соседям жесткий ультиматум. Суть его заключается в следующем: «не лезь – целее будешь».

«Помните [я обращаюсь к народам соседних государств]: в случае агрессии против Белоруссии мы не будем рисовать никаких красных, желтых, черных или голубых линий! Она есть, эта линия, – государственная граница! И вы знаете, что у нас есть чем ответить», – прямо заявил Лукашенко.

Помимо регулярной армии, знания и опыт которой сейчас передают «вагнера», Минск располагает тактическим ядерным оружием. Фактически оно находится под контролем ВС РФ, однако в случае агрессии Запада Москва вряд ли будет стоять в стороне. При таком раскладе Польше придется очень несладко. Ну а Лукашенко можно поаплодировать хотя бы за отказ от «красных линий». Это словосочетание набило оскомину у огромного количества россиян.

Фото: capiton-mebel.ru

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Автор: vizitka01

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